Молодым парам в РФ хотят давать бесплатное жилье, но надо прожить вместе 10 лет

Общественный деятель, политолог Вадим Попов считает, что рост рождаемости в России не представляется достижимым без комплексного решения жилищной проблемы. По его мнению, государству необходимо создать законодательный акт, дающий возможность предоставления молодым людям квартир на безвозмездной основе с обязательством, что они проживут 10 лет в браке и родят детей, сообщает «Абзац» .

Специалист пояснил, что высокие проценты по ипотеке и большая стоимость квадратных метров делают приобретение собственного жилья практически недосягаемым для молодых семей. Концепция, в рамках которой молодое поколение могло бы получить недвижимость за «брачный стаж», стала бы бесценной поддержкой для семей, придала бы уверенности в завтрашнем дне и частично поспособствовала бы решению демографической проблемы, считает Попов. В случае расторжения брака такие квартиры возвращались бы в собственность государства.

«Авторами всех идей по поднятию демографии упускается один важный момент — жилищный вопрос. Именно он является одной из основных проблем, почему молодые люди не хотят становиться родителями. В этой связи имеет смысл подумать о принятии государственного решения по выдаче молодым парам квартир с условием того, что они проживут минимум 10 лет в браке и родят ребенка. Понятно, что общая жилплощадь не всегда удержит людей от расставания, но позволит им долгосрочно планировать свою жизнь и не откладывать рождение ребенка», — уточнил политолог.

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. Он был учрежден в 1945 году в честь создания профильной всемирной организации. С тех пор эта дата символизирует демократию и призвана сплотить представителей разнообразных юношеских движений, независимо от национальности, пола и вероисповедания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.