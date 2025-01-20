Молодые семьи в Люберцах улучшат жилищные условия благодаря госпрограмме

сегодня в 17:44

В городском округе Люберцы состоялось вручение сертификатов для улучшения жилищных условий в рамках государственной программы «Жилище». Теперь 4 молодые семьи смогут переехать в новый дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Среди счастливчиков — семья Педгурских, в которой подрастает трое мальчишек. Мама делится радостью, что места в новом жилье хватит всем.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.