Молодые семьи в Люберцах улучшат жилищные условия благодаря госпрограмме
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
В городском округе Люберцы состоялось вручение сертификатов для улучшения жилищных условий в рамках государственной программы «Жилище». Теперь 4 молодые семьи смогут переехать в новый дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Среди счастливчиков — семья Педгурских, в которой подрастает трое мальчишек. Мама делится радостью, что места в новом жилье хватит всем.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.
В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.
«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.