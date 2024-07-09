Молодой ученый из Дубны приобрел квартиру по соципотеке

Молодой ученый из Дубны Михаил Порошин работает младшим научным сотрудником в ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. Собственное жилье он приобрел благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«В начальной школе родители купили мне микроскоп. Тогда я окончательно сделал свой выбор в пользу науки. На самом деле, у меня очень интересная работа. У нас нет шаблонов. Постоянно приходится искать нестандартные подходы в решении задач. С решением жилищного вопроса тоже получилось интересно. О „Социальной ипотеке“ мне сообщили в отделе кадров, хотя я слышал о программе раньше. Тогда я начал предметно разбираться в деталях. Понял, что мне это подходит и решил попробовать», — говорит он.

Михаил с женой и ребенком уже переехали в «евродвушку» в новом доме. По словам ученого, в районе хорошо развита инфраструктура, больше всего его радует удобная транспортная доступность.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.