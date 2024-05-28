Молодая семья приобрела жилье в округе Шаховская с помощью госпрограммы

Свою «двушку» в центре городского округа Шаховская мама с ребенком купила благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». После переезда они планируют ходить в кружки рядом с домом, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Анна Фокина воспитывает 5-летнюю Полину. Как и все мамы, она старается, чтобы девочка выросла доброй, отзывчивой, общительной.

«Мы не только учимся читать и писать. Я слежу и за тем, что ей интересно. Мы больше любим советские мультфильмы. Они добрее. Полине больше всего нравятся «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!», — рассказала Анна.

Молодая семья прописана в «малогабаритке» с родственниками. Узнав от знакомой о возможности получить субсидию, Анна решила последовать ее примеру.

«Купили «двушку» с двумя балконами в центре Шаховской. Сейчас делаем ремонт. Мне очень нравится район, здесь все близко — моя работа, садик, парк. Рядом много различных кружков и секций. Я хочу пойти на пилатес, а Полину отдам на танцы или на пение», — сказала Фокина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.