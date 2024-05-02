Молодая семья приобрела трехкомнатную квартиру во Фрязине по программе «Жилище»

Евгений и Александра воспитывают сына. В свои 7 лет Семен обожает путешествия с родителями.

«Мы все любим гулять, ходить в парки, кататься на велосипедах и путешествовать на машине. Особенно запомнилась поездка в Ярославль. А сыну Семену больше всего нравится сам процесс. Когда мы останавливаемся в другом городе, ночуем не дома, а в гостинице для него такая перемена мест самое интересное», — рассказывает папа.

Долгое время семья жила в однокомнатной квартире с родственниками. Евгений поделился, что о подпрограмме знал, но относился скептически. Документы на участие он подал, чтобы впоследствии не жалеть об упущенном шансе.

«В результате теперь у нас своя «трешка». Сейчас там идет ремонт. Полностью меняю по всей квартире проводку. Уже заканчиваю работы на кухне. К Пасхе мы рассчитываем въезжать. Дальше буду постепенно доделывать, что надо», — говорит он.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.