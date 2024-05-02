Молодая семья приобрела трехкомнатную квартиру во Фрязине по программе «Жилище»
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Семья Калининых из городского округа Фрязино благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище» приобрела собственную квартиру. Новоселье запланировано к Пасхе, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
Евгений и Александра воспитывают сына. В свои 7 лет Семен обожает путешествия с родителями.
«Мы все любим гулять, ходить в парки, кататься на велосипедах и путешествовать на машине. Особенно запомнилась поездка в Ярославль. А сыну Семену больше всего нравится сам процесс. Когда мы останавливаемся в другом городе, ночуем не дома, а в гостинице для него такая перемена мест самое интересное», — рассказывает папа.
Долгое время семья жила в однокомнатной квартире с родственниками. Евгений поделился, что о подпрограмме знал, но относился скептически. Документы на участие он подал, чтобы впоследствии не жалеть об упущенном шансе.
«В результате теперь у нас своя «трешка». Сейчас там идет ремонт. Полностью меняю по всей квартире проводку. Уже заканчиваю работы на кухне. К Пасхе мы рассчитываем въезжать. Дальше буду постепенно доделывать, что надо», — говорит он.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.