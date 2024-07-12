Молодая семья приобрела квартиру в Жуковском по жилищной программе

Мама с двумя детьми из г. о. Жуковский купила собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Анастасия Рискова воспитывает сына и дочь. Старшему Дмитрию 14 лет, младшей Ксении 11 лет. По словам мамы, семья ведет активный образ жизни.

«Ходим в походы, занимаемся спортом. Я увлекаюсь волейболом. Сын играет в баскетбол, в школе у них проходят турниры. Дочка любит рисовать», — рассказала Рискова.

Анастасия с детьми жила у своих родителей в старой квартире. Отец рассказал ей о мерах поддержки молодых семей в области. Рискова поделилась, что отнеслась к информации скептически, но решила пойти проконсультироваться в городскую администрацию.

«Теперь у нас своя «однушка» в двухэтажном доме. Мне очень понравился этот дом. Когда я первый раз туда зашла, еще топили. Стены толстые, тепло держат долго. На лестничной клетке только две квартиры. Сейчас мы доделываем ремонт. Как раз сняли обои, выбираем новые», — сказала Анастасия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.