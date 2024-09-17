Молодая семья приобрела квартиру в Реутове по жилищной программе

В ближайших планах семьи Шариповых из Рузского городского округа переезд в собственную квартиру в Реутове. Приобрести жилплощадь им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Нурмухаммада и Тоджиниссо недавно родился четвертый ребенок. По словам молодой мамы, когда налажен быт, времени на все хватает.

«Самому старшему из детей 5 лет. С трехлетней сестренкой они ходят в сад. Я дома занимаюсь с маленьким и двухлетней дочкой. Когда малыш засыпает, мы с ней играем, учим алфавит, цифры. В хорошую погоду все вместе гуляем на свежем воздухе, выезжаем на шашлыки, ходим в парки аттракционов», — говорит Шарипова.

Шариповы жили в «малогабаритке». Узнав в городской администрации о региональной программе улучшения жилищных условий, супруги решили принять участие. Теперь у них трехкомнатная квартира в Реутове.

«Ремонт практически закончен. Надо завозить мебель и можно переезжать. Детская мебель уже пришла, ждем, когда придет наша мебель. У девочек будет двухъярусная кровать, у старшего сына кровать-машинка, у младшего пока колыбелька» — рассказывает Тоджиниссо.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.