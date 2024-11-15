Молодая семья приобрела квартиру в Красногорске благодаря жилищной программе

сегодня в 11:19

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла семье Неудахиных из городского округа Красногорск решить квартирный вопрос. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Константин и Дарья воспитывают двухлетнюю Софию. По словам папы, девочка растет спортивной.

«В выходные гуляем все вместе. Ходим на площадку возле дома. Здесь у дочки любимая игра лепить куличики. Когда бываем в развлекательных центрах, сразу идем в игровую комнату. Соне очень нравятся турники, горки, все, где можно полазить, попрыгать», — говорит он.

Неудахины жили в съемной квартире. Выяснить, какие есть меры поддержки в жилищном вопросе, решил Константин. Из интернета он узнал о подпрограмме. Посоветовавшись, супруги приняли участие.

«Мы взяли «однушку» на вторичном рынке. Выбрали дом по соседству с нашими родителями. В случае необходимости всегда можно прийти, помочь друг другу», — говорит Константин.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.