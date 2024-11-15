Молодая семья приобрела квартиру в Красногорске благодаря жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла семье Неудахиных из городского округа Красногорск решить квартирный вопрос. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Константин и Дарья воспитывают двухлетнюю Софию. По словам папы, девочка растет спортивной.
«В выходные гуляем все вместе. Ходим на площадку возле дома. Здесь у дочки любимая игра лепить куличики. Когда бываем в развлекательных центрах, сразу идем в игровую комнату. Соне очень нравятся турники, горки, все, где можно полазить, попрыгать», — говорит он.
Неудахины жили в съемной квартире. Выяснить, какие есть меры поддержки в жилищном вопросе, решил Константин. Из интернета он узнал о подпрограмме. Посоветовавшись, супруги приняли участие.
«Мы взяли «однушку» на вторичном рынке. Выбрали дом по соседству с нашими родителями. В случае необходимости всегда можно прийти, помочь друг другу», — говорит Константин.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.