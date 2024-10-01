Молодая семья приобрела 3-комнатную квартиру в Химках по жилищной программе

Семья Мельниковых из городского округа Химки купила собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новоселье запланировано после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Алексея и Веры двое маленьких детей. Старшей Софии исполнилось 2 года, младшему Евгению только будет год. Папа работает полицейским. В его выходные семья старается вместе выезжать на отдых.

«Любим отдыхать на природе. С малышами вполне можно жить полной жизнью. Главное, как ты к этому относишься. Если относиться с легкостью, то все получится. Недавно были в зоопарке», — говорит Вера.

Мельниковы жили с родственниками в «однушке». С вопросом о мерах поддержки при трудностях с жильем Вера обратилась в городскую администрацию. Там ей предложили принять участие в подпрограмме для молодых семей.

«Сейчас в нашей „трешке“ идет ремонт. Мы взяли квартиру на вторичном рынке. Раньше там жил пожилой человек. Конечно, перепланировку делать не будем, надо сменить полы, поклеить обои. После переезда мужу будет ближе ездить на работу», — рассказывает она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн ( https://uslugi.mosreg.ru/services/22760 ).

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.