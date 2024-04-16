Молодая семья приобрела 3-комнатную квартиру в Шатуре по программе «Жилище»

Маме с двумя детьми из городского округа Шатура подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла приобрести собственное жилье. У Екатерины Минаевой несколько лет назад сгорел дом. Молодой женщине с детьми пришлось скитаться по съемным квартирам. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«Жизнь не закончилась. Дочка занимается карате. Конечно, стало труднее, но мы продолжили ходить на тренировки. Сейчас она выступает на соревнованиях, занимает первые места. Мы с сыном ее постоянные болельщики. Решить жилищный вопрос мы тоже смогли. Я узнала о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье. Наша семья подходила по всем критериям, и я подала документы», — рассказывает она.

Сейчас сыну Екатерины Даниилу 14 лет, дочери Есении — 7. По словам мамы, им важно было найти трехкомнатную квартиру, чтобы у каждого была своя комната.

«Такой вариант нашелся на вторичном рынке. С готовым ремонтом в санузле, остальное доделаем сами. Дети разместятся в изолированных комнатах, мне достанется гостиная», — говорит Екатерина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.