Молодая семья переедет в новостройку Подмосковья по жилищной программе

Семья Мельниченко из городского округа Щелково приобрела квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новый дом еще строится, новоселье запланировано через два года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Максима и Натальи четыре ребенка. Старшему 12 лет, младшей только 2 года. Общее увлечение семьи — путешествия.

«Стараемся выезжать на выходных. Любим путешествовать. Были в Крыму, в Карелии, на Алтае и на Байкале. Больше всего запомнился Байкал. Об этой поездке мы долго мечтали. Местный быт и природа сильно отличаются от наших. Вода в июле была холодная, как в горной речке. Дети все равно купались. Воздух чистейший, древние леса, горы», — рассказал Максим.

Максим военный, в Щелкове семья жила в квартире по социальному найму. Коллега рассказал, как его молодая семья решила жилищный вопрос. Мельниченко решили последовать их примеру.

«Мы выбрали трехкомнатную квартиру в доме на этапе строительства. Четвертый этаж в 17-этажке. Хорошее месторасположение. Переезжать готовимся в 2026 году», — сказал Максим.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.