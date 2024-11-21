Молодая семья купила квартиру в Красногорске по жилищной программе

Семья Логутовых из городского округа Красногорск в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела собственную «трешку». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Денис и Марина недавно стали родителями во второй раз — теперь у них сын Артем 11 лет и малышка Мария. Мама говорит, что они стараются дать детям свободу выбора.

«Машенька подвижный ребенок. Когда подрастет и проявит какие-то интересы, поддержим ее. Сын Артем увлекается спортом, но втянулся не сразу. Маленьким он просил записать его в секции. Мы записали и прямо с первого занятия ему не нравилось. Мы заставлять не стали. Через некоторое время его друг пошел на кикбоксинг и теперь они вместе ходят на тренировки», — говорит она.

Логутовы жили в съемной квартире. Узнав из интернета о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, супруги решили подать документы. Квартиру они выбрали на вторичном рынке.

«Сначала мы рассматривали новостройки, но как раз в это время узнали, что нашу семью ждет прибавление. Поэтому взяли трехкомнатную квартиру в нашем районе. Тем более, что сын очень просил остаться в своей школе», — говорит Марина.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.