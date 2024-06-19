Молодая семья купила квартиру в Чехове по жилищной программе

У Дамира и Валерии два сына. Папа работает в МЧС, мама по образованию юрист. 11-летний Руслан и 3-летний Роман готовятся исследовать моря и океаны.

«Всей семьей мы любим ходить в океанариумы и зоопарки. Ребята обожают насекомых, динозавров, обитателей подводного мира — касаток, дельфинов, медуз. Смотрят мультики «В поисках Немо», «В поисках Дори». Следят за приключениями осьминогов и кальмаров. Старший более углублен в тему, а младший подхватывает», — рассказала Валерия.

Более 10 лет Надеевы жили в служебном жилье от МЧС. От знакомых они узнали, как улучшить свои жилищные условия с помощью мер поддержки молодых семей в Подмосковье. При выборе будущего жилья между «трешкой» на окраине Чехова и «двушкой» в центре супруги выбрали двухкомнатную квартиру.

«Сейчас делаем ремонт. Нам близок минимализм, любим «серенькое». В приоритете, чтобы было меньше вещей, больше пространства. Но вот, что для нас главное — это полки под книги. Только у Руслана уже два стеллажа», — сказала Валерия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.