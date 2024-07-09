Молодая семья из Жуковского купила квартиру по жилищной программе

Семья Куриленковых из городского округа Жуковский готовятся к переезду в «двушку». Приобрести жилье им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Андрей и Арина, родители годовалой Юли, творческие люди. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Тон в семье задает папа — профессиональный артист.

«Сейчас я работаю логистом. Хотя на профессиональном уровне занимался балетом и фортепиано. Раньше часто ездил на выступления, участвовал в конкурсах. Супруга очень талантливый человек, она прекрасно танцует и поет даже без специального образования. Из исполнителей у нас самый любимый Элвис Пресли», — рассказывает папа.

Супруги делили одну квартиру с родственниками. Узнав от знакомых о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, они сначала не поверили. Проверить информацию Куриленковы решили в городской администрации. В результате сейчас у них собственная «двушка».

«Мы переселились в дом рядом с тем, где жили раньше с родственниками. От предыдущих хозяев остался хороший ремонт, даже установлена пожарная безопасность. Наша квартира на третьем этаже. Окна выходят на солнечную строну, нам это нравится. Вид из окна на детскую площадку», — говорит Андрей.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Напомним, что участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.