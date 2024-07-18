Молодая семья из Жуковского купила квартиру по жилищной программе

Семья Яловых из г. о. Жуковский приобрела квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Виктора и Елены два сына — 9-летний Дмитрий и 5-летний Глеб. По выходным вся семья любит проводить время на природе.

«Играем в бадминтон, гоняем мяч с мальчишками. В целом стараемся, чтобы они росли спортивными, все вместе делаем зарядку. Старший увлекается футболом, если будет проявлять интерес и дальше, запишем его в секцию», — рассказал Виктор.

Яловые жили в служебной квартире. Информацию о региональных мерах поддержки молодых семей Виктор нашел в интернете. Супруги решили принять участие в подпрограмме.

«Мы выбрали двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже заехали и живем. Кое-что надо поменять, например, сантехнику. Я могу это сделать сам. Ребятишки очень довольны. Сейчас у них своя комната, а раньше все ютились в одной», — сказал Ялов.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.