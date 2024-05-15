сегодня в 11:06

Молодая семья из Зарайска приобрела 2-комнатную квартиру по программе «Жилище»

Мама с ребенком из городского округа Зарайск купила квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новоселье запланировано на лето, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Бьюти-мастер Александра Аршина воспитывает сына. В свои восемь лет мальчик ходит в бассейн и готовится стать маминым защитником.

«Стараюсь воспитывать так, чтобы Даниил рос самостоятельным, умным, получил высшее образование, а также чтобы был мужественным, умел постоять за себя и защитить близких», — рассказывает она.

Вся большая семья Аршиных — дедушка, бабушка, родители Александры и она с ребенком жили вместе. О региональной программе улучшения жилищных условий им рассказали родственники.

«Дом в очень хорошем месте, рядом магазины, остановки, школа, детсад. Благожелательные соседи — бабульки, семьи, все давно там живут. В нашей двушке будем полностью делать капитальный ремонт. Сейчас идет черновая работа, переезжать будем к лету», — говорит Александра.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать