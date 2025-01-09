сегодня в 13:14

Молодая семья из Ступина приобрела квартиру по жилищной программе

Благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» семья Моргун из городского округа Ступино переехала жить из коммунальной квартиры в собственную, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Максима и Марии двое сыновей. Старшему Артему 7 лет, младшему Тимофею 4 года. По словам мамы, их общее увлечение — путешествия.

«Каждый год бываем в разных городах. Больше всего, конечно, любим места, где есть море. Ездили в Абхазию, в Сочи. Дети обожают купаться», — говорит она.

Моргун жили в «коммуналке». Придя в городскую администрацию с вопросом о мерах поддержки в жилищном вопросе, супруги узнали о подпрограмме и решили принять участие. Жилье они выбрали на вторичном рынке.

«Теперь у нас своя «двушка». Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» — говорит Мария.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.