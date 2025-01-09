Молодая семья из Ступина приобрела квартиру по жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» семья Моргун из городского округа Ступино переехала жить из коммунальной квартиры в собственную, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
У Максима и Марии двое сыновей. Старшему Артему 7 лет, младшему Тимофею 4 года. По словам мамы, их общее увлечение — путешествия.
«Каждый год бываем в разных городах. Больше всего, конечно, любим места, где есть море. Ездили в Абхазию, в Сочи. Дети обожают купаться», — говорит она.
Моргун жили в «коммуналке». Придя в городскую администрацию с вопросом о мерах поддержки в жилищном вопросе, супруги узнали о подпрограмме и решили принять участие. Жилье они выбрали на вторичном рынке.
«Теперь у нас своя «двушка». Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» — говорит Мария.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.