Молодая семья из Солнечногорска приобрела квартиру по жилищной программе

В планах семьи Радаевых из городского округа Солнечногорск начать ремонт в собственной «трешке». Приобрести квартиру им удалось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Дмитрия и Елены двое детей — Денис 6 лет и Егор 3 года. Общее увлечение семьи — путешествия по России. По словам мамы, это хорошо расширяет кругозор.

«Чаще всего выезжаем на машине. Были в Мордовии. В целом природа, конечно, богаче, чем у нас. Остальное — дома и деревья такие же. В диковинку мальчишкам было увидеть корову. Разговоров до сих пор», — рассказала Елена.

Радаевы жили с родственниками. Узнав от знакомых о региональных мерах поддержки, супруги решили принять участие в подпрограмме. Вскоре им предстоит новоселье.

«Мы выбрали «трешку». Сейчас предстоит серьезный ремонт. Муж понимает в этом деле. Полы он зальет сам, проведет электропроводку тоже сам. Вставлять окна мы приглашали мастеров», — сказала Елена.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.