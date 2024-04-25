Молодая семья из Шатуры переехала в новостройку

Мама с двумя детьми из городского округа Шатура приобрела просторную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Екатерины Тарасовой двое детей. Сыну Тимофею 11 лет, дочке Агате 4 года. Все выходные у семьи распланированы наперед — они едут болеть за юного спортсмена.

«У Тимофея дзюдо. Каждые выходные едем на соревнования: Тимофей — бороться, мы — его поддержать. Он уже занимает призовые места. Дочка тоже скоро пойдет на танцы, а пока дома танцует», — рассказывает мама.

Раньше Екатерина с детьми жила у своих родителей вместе с бабушкой, братом и дядей. По ее словам, она сама начала искать варианты региональной поддержки в жилищных вопросах и прочитала о подпрограмме на сайте городской администрации.

«Теперь у нас однушка в новостройке площадью 49 кв. метров. Квартира была с готовым ремонтом, и мы уже переехали. Любим все вместе собираться на огромной кухне. В комнате всем хватает места, при том, что ребята спят на двухъярусной кровати. Еще очень нравится район — чистый, спокойный», — говорит она.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.