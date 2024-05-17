Молодая семья из Шаховской приобрела собственную квартиру по программе «Жилище»

Мама с дочкой из городского округа Шаховская купила квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Ивановы готовятся идти в первый класс. Мама Изабелла, помимо подготовительных занятий в детсаду, водит 6-летнюю Полину на дополнительные и пробные уроки.

«Теперь школа находится через дорогу от нашего дома. При этом Полина очень артистичная, любит рисовать, у нее развитое воображение. Мы еще записались в школу искусств. Это здание находится с другой стороны дома. То есть, нам налево пойти — будет школа. Направо — школа искусств. По старому адресу такой возможности не было, приходилось ребенка возить, а теперь без проблем», — рассказывает она.

Старую «однушку» Изабелле приходилось делить с несколькими родственниками. Истории семей, которые решили свои жилищные проблемы с помощью подпрограммы, она увидела в соцсетях и тоже решила попробовать.

«У нас однокомнатная. Сделали косметический ремонт, поменяли обои, пол, купили мебель. Практически все уже готово. Кухня в любимом цвете Полины — в розовом. Очень мило, красиво получилось, а комната в спокойных серых и зеленых тонах», — говорит она.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.