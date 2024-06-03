Молодая семья из Шаховской приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Матвеевых из городского округа Шаховская переехала жить в собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Анна Матвеева воспитывает двоих дочерей. Старшая Маша в свои 8 лет увлекается искусством и спортом, у двухлетней Лизы на первом месте мультики.

«Стараюсь, чтобы девочки росли послушными, добрыми, уважали взрослых. При этом хочу, чтобы они имели возможность раскрыть все свои таланты. Старшая ходит в художественную школу и занимается плаванием. Младшая пока определяется», — рассказала Анна.

Вместе с детьми Матвеева делила с родителями небольшую квартиру. Знакомые рассказали ей, как улучшили свои жилищные условия с помощью мер поддержки молодых семей в Подмосковье. Молодая мама решила последовать их примеру.

«Мы выбрали «двушку» на вторичном рынке. Купили сразу с ремонтом и уже переехали. Очень нравится район — благоустроенный, во дворе детские площадки, есть хоккейная «коробка», где зимой можно кататься на коньках. Рядом спортивный комплекс», — сказала Анна.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.