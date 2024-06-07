Молодая семья из Шаховской приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Рудиковых из городского округа Шаховской переехала жить в собственную «трешку» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Александра и Анастасии Рудиковых подрастает сынишка. Данилу 3 года. Папа работает комплектовщиком, а мама за время декрета освоила профессию колориста.

«Данил обожает лепить. Сейчас есть простой пластилин, есть разные яркие пластичные материалы. В них он подбирает цвета, сочетает краски самым смелым образом. Как любой мальчик, конечно, еще любит машинки. У него уже целая коллекция», — рассказывает Анастасия.

Раньше Александр и Анастасия делили небольшую жилплощадь с родственниками. После рождения сына им на почту пришло уведомление о региональных программах улучшения жилищных условий. По всем критериям Рудиковам подошла подпрограмма «Молодая семья».

«Нам так повезло, что мы приобрели очень хорошую «трешку». Квартиру раньше сдавали, а затем под продажу сделали красивый ремонт в светлых тонах. Как колористу для меня это важно. Комнаты и так большие, а в подобранной цветовой гамме ощущение пространства и воздуха усиливается», — говорит девушка.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет, нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека), проживать в Московской области (регистрация по месту жительства), иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.