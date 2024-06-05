Молодая семья из Шаховской переедет в Одинцово по жилищной программе

В планах семьи Кензиных из городского округа Шаховская капитальный ремонт в собственной квартире. Приобрести жилье им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Иван и Анна воспитывают сына. В свои 7 лет Миша серьезно увлекается спортом.

«У нас спортивная семья. Любим отдых на природе, кататься на велосипедах. Папа занимается фитнесом. Миша весь в него. Он ходит на борьбу и плавание. Причем это помимо английского», — рассказала Анна.

Супруги с сыном жили в одной квартире с родителями. О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье Анна узнала из интернета. Теперь им предстоит переезд в одну из новостроек Одинцова.

«У нас в Одинцове рядом живут друзья. Будем чаще общаться. Квартира в новостройке с чистовой отделкой. Очень хорошая планировка с большой кухней. Есть еще плюс: недалеко от дома две школы — старая и новая», — сказала Анна.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.