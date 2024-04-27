Молодая семья из Сергиева Посада приобрела жилье по госпрограмме

Дочери Сергея и Кристины уже целых 7 лет, а сыну только будет годик. Когда дети подрастут, у каждого из них будет своя комната. Отец семейства признается, что улучшить жилищные условия получилось практически случайно.

«Про подпрограмму я слышал, но пришел в городскую администрацию совершенно по другому вопросу. Общался с сотрудниками, и неожиданно они поинтересовались, почему наша семья не участвует. Я даже переспросил: а мы можем? Оказалось, мы подходим по всем критериям. Я начал собирать документы и все удалось», — рассказал он.

Кузнецовы выбрали квартиру на вторичном рынке без ремонта. Благоустройство жилья полностью взял на себя Сергей.

«Как говорится, руки есть. Постепенно сам все буду делать так, как нам хочется. Уже приступили. Начали с малого. Смотришь и думаешь сделать одно, а получается совершенно другое. Сначала я планировал полы оставить деревянные, но будем делать стяжку. Все электричество для безопасности детей поменяем на новое. Недавно установили новые окна. Не торопимся, действуем по мере возможностей», — сказал он.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.