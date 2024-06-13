сегодня в 11:59

Молодая семья из Щелкова приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Пановых из городского округа Щелково купила квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Иван и Лариса воспитывают 3-летнего сынишку Матвея. Папа руководит отделом продаж, мама работает ведущим бухгалтером. При этом общее увлечение всей семьи — рыбалка.

«Заядлый рыбак у нас папа. Соответственно, ездим все вместе. Еще любим путешествия, отдых на природе», — рассказывает Лариса.

Раньше супруги с ребенком жили с родителями Ларисы. Знакомые посоветовали им воспользоваться областными мерами поддержки молодых семей.

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке и уже переехали. Нам все очень нравится — хороший ремонт, комнаты светлые, уютные. Самое главное рядом детский сад и школа», — говорит Лариса.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Напомним, что участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.