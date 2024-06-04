Молодая семья из Щелкова переедет в квартиру по жилищной программе

Семья Фурман из городского округа Щелково готовится к новоселью. Купить жилье им удалось благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

У инженера-конструктора Юрия и экономиста Анны трое детей: два сына и дочь. Мальчишки мечтают стать футболистами.

«Старшему Володе 7 лет. В этом году мы всей семьей ездили болеть за него на областной чемпионат по футболу. Он один из самых младших в команде. Мише 4 года. Он у нас второй футболист, у него отличные задатки. Дочке Ксюше пока только 2 годика, она начала ходить в детский сад», — рассказывает папа.

Супруги знали о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье. Однако, по словам Юрия, не верили, что у них получится. Решив проконсультироваться в местной администрации, Фурман приняли участие в подпрограмме «Молодая семья».

«Выбирали между «трешкой» в старом доме и «двушкой» в новом. По метражу выходило примерно одинаково. Выбрали новостройку. По сравнению с нашей старой квартиркой — огромный простор», — говорит Юрий.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам программы нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.