сегодня в 11:54

Молодая семья из Подмосковья приобрела собственное жилье по жилищной программе

Мама с ребенком из городского округа Черноголовка приобрела трехкомнатную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Полины Горбуновой подрастает 9-летний сын Геннадий. Мама работает специалистом по коррекционной педагогике. По ее словам, профессиональные знания пригодились в воспитании.

«Коррекционные методики способны любому ребенку помочь лучше учиться в школе. Например, если предел способности удерживать внимание невысокий, его можно увеличить. Или помочь усваивать большие объемы информации, не перегружая нервную систему», — рассказывает Полина.

Долгое время Горбуновы жили в одной квартире с родственниками. Увидев в интернете объявление о региональной мере поддержки, Полина сначала не поверила. Она обратилась в городскую администрацию уточнить информацию. Сейчас у них собственная «трешка».

«Нам очень повезло, попался хороший вариант на вторичном рынке. Мы уже переехали и делаем ремонт. Больше склоняемся к минимализму. В повседневной жизни очень большая информационная нагрузка, свое личное пространство хочется сделать местом отдыха. Для кухни выбрали легкий зеленый оттенок, комната планируется в бежевых тонах», — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.