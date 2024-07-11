Молодая семья из Подмосковья приобрела квартиру по жилищной программе

У Никиты и Дарьи три дочери. Папа работает учителем физкультуры. Как отмечает мама, в семье подрастают спортсменки.

«Старшей Василисе 9 лет, она ходит на баскетбол. Софья в свои 2 года освоила беговел. Ульяне недавно исполнилось полгода, малышка пойдет в садик с плаванием. Будем прививать спорт с малолетства», — рассказала Дарья.

Раньше Малышевы делили жилплощадь с родственниками. Когда Никите на почту пришло уведомление о региональных программах улучшения жилищных условий, супруги решили проконсультироваться в администрации города. По всем критериям им подошла подпрограмма «Молодая семья».

«Субсидия оказалась для нас огромным подарком. Мы уже раздумывали об ипотеке, хотя по финансам было сложно. А сейчас мы счастливые обладатели трехкомнатной квартиры. Выбрали новостройку. Сами сделали ремонт, как нам нравится. У нас очень уютно, все в ярких цветах, чтобы было радостно», — сказала Дарья.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.