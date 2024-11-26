сегодня в 16:45

Молодая семья из Подмосковья приобрела квартиру по жилищной программе

Маме с дочкой из городского округа Дубна предстоит переезд в новостройку. Квартиру в Дмитрове они приобрели в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Карина Туниева воспитывает 5-летнюю Полину. По словам мамы, девочка растет разносторонним ребенком.

«Свободное время мы всегда проводим по-разному. Ходим в парки, в цирки, просто гуляем. Полине интересно все. Я даже не могу назвать ее любимый мультфильм или книжку, настолько их много», — говорит она.

Семья жила в общежитии. Узнав, как знакомые решили квартирный вопрос с помощью региональной меры поддержки, Карина последовала их примеру.

«Мы взяли «однушку» в строящемся доме. Это будет высотка. К новоселью готовимся в следующем году», — говорит Карина.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.