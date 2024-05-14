Молодая семья из Подмосковья приобрела дом благодаря программе «Жилище»
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Семья Исакиных из городского округа Егорьевск приобрела собственный дом по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Сергей и Татьяна Исакины воспитывают сына. Всю семью объединяет любовь к природе.
«Часто гуляем на свежем воздухе. Ходим в походы, увлекаемся рыбалкой», — сказал Сергей.
Долгое время Исакины делили квартиру с родственниками. Узнав о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, они предпочли переехать жить в пригород.
«Купили свой дом. Четыре комнаты нам более, чем достаточно. Очень красивое место, рядом лес. Скоро можно ходить за грибами и ягодами», — рассказывает Сергей.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.