Молодая семья из Подмосковья приобрела дом благодаря программе «Жилище»

сегодня в 10:58

Семья Исакиных из городского округа Егорьевск приобрела собственный дом по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сергей и Татьяна Исакины воспитывают сына. Всю семью объединяет любовь к природе.

«Часто гуляем на свежем воздухе. Ходим в походы, увлекаемся рыбалкой», — сказал Сергей.

Долгое время Исакины делили квартиру с родственниками. Узнав о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, они предпочли переехать жить в пригород.

«Купили свой дом. Четыре комнаты нам более, чем достаточно. Очень красивое место, рядом лес. Скоро можно ходить за грибами и ягодами», — рассказывает Сергей.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.