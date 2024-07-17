Молодая семья из Подмосковья переедет в новостройку по жилищной программе

Семья Косыревых из Дмитровского округа благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» готовится к новоселью в Химках. Об этом сообщает пресс-служба Минжилитики региона.

У Андрея и Дарьи подрастает маленькая дочка. Папа работает в аэропорту Шереметьево, мама — домохозяйка.

«Жена все время посвящает 4-летней дочке Алисе. Очень творческий ребенок, занимается танцами. В их группе направление «ча-ча-ча». Скоро начнутся выступления, будем ходить», — говорит он.

Супруги с малышкой живут у родителей. Как уточняет Андрей, то у его, то у родителей жены. Узнав из интернета о региональных программах улучшения жилищных условий, они решили принять участие.

«Мы взяли квартиру в строящемся доме в Химках. Переезжать готовимся в конце этого года. Мне будет удобнее добираться до работы. Выбрали «двушку» сразу с готовым ремонтом», — говорит Андрей.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.