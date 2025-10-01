Молодая семья из Подмосковья купила квартиру благодаря жилищной программе

Алексей и Марина Гавриковы воспитывают троих детей. Кириллу — 10 лет, Анастасии — 9 лет, а младшему Дане всего два года. По словам мамы, у каждого в семье свои хобби.

«Настя увлекается вязанием и плетением, старшему сыну интересны компьютерные игры, а младший любит гулять и кататься на качелях. Этим летом мы впервые все вместе отдыхали на море, у нас масса впечатлений!», — отметила молодая мама.

О программе поддержки молодых семей Гавриковы узнали от знакомых и решили тоже принять участие. Из съемной квартиры они планируют переехать в собственную «трешку». Сейчас в ней начали делать ремонт.

«Сначала мы хотели купить дом для большой семьи, но потом выбрали все же просторную квартиру в центре города Щелково. Мы очень рады, у каждого будет своя комната. В районе есть все необходимое. Садик для младшего в пешей доступности от дома, старшим до школы проехать всего одну остановку», — рассказала Марина.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.