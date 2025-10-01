Молодая семья из Подмосковья купила квартиру благодаря жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла молодой семье из городского округа Щелково купить собственную квартиру, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Алексей и Марина Гавриковы воспитывают троих детей. Кириллу — 10 лет, Анастасии — 9 лет, а младшему Дане всего два года. По словам мамы, у каждого в семье свои хобби.
«Настя увлекается вязанием и плетением, старшему сыну интересны компьютерные игры, а младший любит гулять и кататься на качелях. Этим летом мы впервые все вместе отдыхали на море, у нас масса впечатлений!», — отметила молодая мама.
О программе поддержки молодых семей Гавриковы узнали от знакомых и решили тоже принять участие. Из съемной квартиры они планируют переехать в собственную «трешку». Сейчас в ней начали делать ремонт.
«Сначала мы хотели купить дом для большой семьи, но потом выбрали все же просторную квартиру в центре города Щелково. Мы очень рады, у каждого будет своя комната. В районе есть все необходимое. Садик для младшего в пешей доступности от дома, старшим до школы проехать всего одну остановку», — рассказала Марина.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.