Молодая семья из Подмосковья купила дом благодаря программе «Жилище»

Семья Кошевец из Волоколамского городского округа приобрела собственный дом в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

У Николая и Ксении подрастает 9-летний сын Александр. По словам мамы, путешествия — это их семейное увлечение.

«Стараемся во время отпусков путешествовать всей семьей. Любим ездить в Крым. Там очень красиво. Сашу не вытащить из моря, целыми днями ныряет и плавает», — говорит она.

Кошевец жили в съемной квартире. Узнав от знакомых о региональной мере поддержки молодых семей, супруги решили принять участие. С помощью субсидии они смогли приобрести дом.

«Мы выбрали жилье по месторасположению. Дом находится там, где выросли я и муж. Все эти улицы родные. В доме два этажа, много комнат. Готовимся к переезду», — рассказывает Ксения.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метро на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.