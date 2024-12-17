сегодня в 12:15

Молодая семья из Одинцова приобрела квартиру по жилищной программе

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла семье Липа из Наро-Фоминского городского округа переехать из служебной квартиры в собственную. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У Ярослава и Елены подрастает сын. Денису 3,5 года. Семья жила в служебной квартире. Узнав, из интернета о региональной мере поддержки, супруги приняли участие. Новостройку выбрали в Одинцовском городском округе.

«Теперь у нас «евротрешка» в новом доме. Мы уже переехали. Больше всего в квартире нравится уют, ощущение своего дома. В целом хорошее место, спокойный район», — поделился Ярослав.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Московской области стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Подмосковье (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.