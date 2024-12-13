Молодая семья из Наро-Фоминска решила жилищный вопрос благодаря госпрограмме

сегодня в 15:47

Мама с двумя детьми из Наро-Фоминска приобрела двухкомнатную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Наталья Винокурова воспитывает Георгия 11 лет и Кристину 6 лет. По словам мамы, дети растут творческими.

«Оба ребенка любят рисовать, хорошо лепят. Гоша увлекается аниме. В своих рисунках он придумывает сюжеты по этим мультфильмам, импровизирует сам. Кристина за ним повторяет», — рассказывает она.

Семья жила в съемной квартире. Узнав от знакомых о возможности получить субсидию, Наталья решила принять участие в жилищной программе. Сейчас у нее собственная «двушка».

«Мы тщательно искали и удалось найти подходящий вариант. Квартира находится на втором этаже, для нас это удобно. Мы уже практически завершили ремонт, остается поставить мебель и будем переезжать», — говорит Наталья.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.