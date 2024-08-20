сегодня в 11:55

Молодая семья из Лыткарина приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Быковых-Лещенко из городского округа Лыткарино купила двухкомнатную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новоселье запланировано к новому году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Евгений и Екатерина воспитывают 3-летнюю дочку Еву. По словам папы, подвижная девочка больше всего любит аттракционы.

«Мы любим гулять все вместе. Чаще всего ходим в парк аттракционов. Там горки, карусели — Ева все время просит покататься», — рассказывает он.

Семья прописана в однокомнатной квартире с родственниками. Узнав из интернета о возможности получить субсидию, супруги решили принять участие в региональной жилищной программе.

«Мы взяли «двушку» в строящемся доме. Его должны сдать к новому году. Это будет отличный подарок. Очень ждем переезда», — говорит Евгений.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.