Молодая семья из Лыткарина отметила новоселье благодаря жилищной программе

Мама с двумя детьми из городского округа Лыткарино переехала в собственную 2-комнатную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Дарья Шишкина по специальности социолог. Ее двое детей Есения и Давид в свои годы развиты разносторонне.

«Сын и дочка любят спорт. Они занимаются ушу. Давид еще маленький, ему 3 года. Есении уже 8 лет. Она серьезно занимается иностранными языками. Учит английский и китайский», — рассказывает мама.

Семья жила в «однушке» с родителями Дарьи. Узнав от знакомых о региональной программе улучшения жилищных условий, Шишкина решила принять участие.

«Мы остались в том же районе, где жили раньше, чтобы быть ближе к моим родителям. Взяли двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали, постепенно делаем ремонт, что-то улучшаем по мере надобности», — говорит Дарья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.