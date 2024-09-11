сегодня в 12:47

Молодая семья из Луховиц приобрела дом по жилищной программе

Семья Васильевых из городского округа Луховицы переехала в собственную «двушку» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Антона и Виктории двое детей — Сергей 8 лет и Андрей 6 лет. Оба мальчика серьезно увлекаются борьбой и шахматами.

«Достаточно часто по выходным мы выезжаем на соревнования. Старший Сережа больше по шахматам. Младший Андрей занял первое место по тхэквондо на областных соревнованиях», — рассказывает Виктория.

Васильевы делили квартиру с родственниками. Узнав в местной администрации о региональной программе улучшения жилищных условий, супруги решили принять участие.

«Мы выбрали дом на стадии строительства. Он четырехкомнатный с очень хорошей планировкой. Больше всего нас привлекло месторасположение — в черте города. Вся инфраструктура рядом», — говорит Васильева.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.