Молодая семья из Лотошина приобрела жилье благодаря жилищной программе

Семья из Лотошина готовится к переезду в собственную квартиру. Купить недвижимость ей помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Алексей и Олеся Симанковы — молодые родители. В их семье подрастает сын Матвей, которому всего три с половиной года.

«Муж у нас занимается сельским хозяйством. Он работает механизатором на тракторе, выращивает урожай. Я домохозяйка. Если у нашего главы семейства выходные, что в сезон бывает крайне редко, то мы много гуляем, посещаем парки и развлекательные центры. Очень хочется, чтобы малышу тоже было весело и интересно», — рассказала Олеся.

О программе поддержки молодых семей Симанковы узнали от знакомых. Вместе изучили условия и подали документы. Теперь в распоряжении семьи просторная «двушка».

«Наша квартира в центре города, она с раздельными комнатами и не на первом этаже, как мы и хотели. Сейчас в ней идет ремонт, планируем переехать к концу года. Наш дизайн будет в светлых и нейтральных тонах, это веяние современности, которое нам тоже понравилось», — отметила молодая мама.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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