сегодня в 10:30

Молодая семья из Лотошина приобрела квартиру по жилищной программе

Мама с двумя детьми из городского округа Лотошино приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Продавец Евгения Купцова воспитывает двоих сыновей — Михаила 6 лет и Ярослава 2 года. По словам мамы, у нее подрастают помощники.

«Всегда помогают мне донести сумки, убраться на кухне. Если готовлю, они всегда со мной рядом. Любим завтраки вместе готовить — маленький блинчики замешивает», — говорит она.

Раньше Евгения с детьми жила с родственниками. Узнав от знакомых о программе поддержки молодых семей, она решила принять участие. Сейчас у Купцовых своя «трешка».

«Мы взяли квартиру с новым ремонтом. Уже заехали, живем, радуемся. Очень хорошее место. Здесь тихо и близко к школе, детскому саду, спортивному центру», — говорит она.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.