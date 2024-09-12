Молодая семья из Люберец смогла купить квартиру благодаря жилищной программе

Мама с двумя детьми из городского округа Люберцы готовится к переезду в новостройку благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У экономиста Маргариты Северьяновой два сына — 11-летний Андрей и 9-летний Александр. По словам мамы, сейчас мальчишки увлечены фантастикой.

«Андрей и Саша в том возрасте, когда манят приключения, интересно все необычное. Любимые мультфильмы и книжки у них про фантастические миры. Саша к тому же хорошо рисует, он ходил в кружок. Может изобразить то, что особенно понравилось», — говорит она.

Северьяновы делили одну жилплощадь вместе с родственниками. Маргарита давно знала о региональных мерах поддержки молодых семей. Принять участие она решила, когда они стали проходить по всем критериям.

«Наша высотка еще строится. У нас будет «двушка» на пятом этаже. Новостройки возводят на месте снесенных домов. Это очень хорошее место по транспортной доступности. Там рядом школа, детский сад, стадион», — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.