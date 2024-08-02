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Молодая семья из Люберец переедет в новостройку по жилищной программе

Семья Калугиных из городского округа Люберцы купила собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Новоселье запланировано в следующем году, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Роман и Светлана, родители 3-летнего Мирослава, вместе работают в школе — мама советником директора, папа — смм-специалистом.

«Мое кредо относиться ко всему проще. К малышам лучше быть снисходительнее, при этом строгость тоже нужна. Детей необходимо слушать, обращать внимание на их проблемы», — говорит Роман.

Семья жила в квартире-студии. По словам Романа, рано или поздно им пришлось бы расширяться. Когда супругам на почту пришла рассылка о региональных мерах поддержки в жилищных вопросах, они решили принять участие.

«Мы взяли «евродвушку» в строящемся доме. Там очень хорошие монолитные новостройки и прекрасное расположение, близко к метро «Лухмановская». Переезжать готовимся в следующем году», — рассказывает Роман.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.