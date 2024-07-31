Молодая семья из Люберец купила квартиру по жилищной программе

Мама с двумя детьми из городского округа Люберцы приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Бухгалтер Мархабо Ахмедова воспитывает двоих сыновей. Как и все мальчишки, они обожают спорт.

«Старшему сыну Джамаледдину 8 лет. Он ходит на самбо, плавание, играет в футбол. Сейчас на летних каникулах занятия прекратились, осенью возобновятся. Младшему Ибрагиму пока только 4 года. Для серьезных тренировок он еще мал. Подрастет, тоже запишу его в секции», — говорит она.

Раньше Мархабо с детьми жила у своих родителей. По ее словам, о программах поддержки молодых семей она слышала от знакомых и решила уточнить информацию в интернете. Сейчас у Ахмедовых своя «двушка».

«Доделаем ремонт и будем перевозить вещи. Ехать не далеко. Дом выбрали рядом с тем, где жили раньше, чтобы быть поближе к моим родителям. Они мне помогают. Когда я на работе, мама может зайти посидеть с детьми, присмотреть за ними», — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.