Молодая семья из Красногорска решила жилищный вопрос благодаря госпрограмме

Екатерина Заяц работает воспитателем. У нее подрастают два сына — Артем 13 лет и Максим 5 лет. По ее словам, воспитание лучше всего строить на доверии.

«Самое главное, я стараюсь создать в семье открытые доверительные отношения. Я всегда готова что-то обсудить или помочь, ведь все можно решить. Объясняю, что правильно, а что нет, что нужно уважать взрослых, со сверстниками общаться так, как ты хотел бы, чтобы общались с тобой. Учу договариваться между собой и слышать друг друга. А также сохранять оптимизм и при этом рассчитывать свои возможности», — рассказала Заяц.

Екатерина с детьми жила со своими родителями в «малогабаритке», когда знакомые рассказали ей о региональной подпрограмме. Молодая семья подошла по всем критериям.

«Я выбрала небольшую «двушку». В квартире стоят пластиковые окна, хорошая дверь, но все-таки мы хотим сначала сделать косметический ремонт. Переезжать будем, когда заменим обои, ламинат, потолки. Мне очень нравится район. Он тихий и зеленый. Городская суета надоела, хочется покоя», — сказала Екатерина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.