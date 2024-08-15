Молодая семья из Клина приобрела жилье благодаря жилищной программе

Семья Кулешовых из городского округа Клин купила квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Руслана и Ульяны подрастает сынишка Марк. В свои 3 года он обожает гулять вместе с родителями.

«Мы не просто так прохлаждаемся. Летом любим кататься на велосипедах, зимой — на коньках или лыжах. Марк тоже вовсю гоняет. Осенью собираемся записать его на спорт. Скорее всего, выберем футбол», — рассказывает мама.

Раньше Кулешовы жили в комнате в квартире родственников. Увидев по телевизору сюжет о региональной мере поддержки, супруги решили принять участие. Сейчас у них собственная «однушка».

«Мы взяли квартиру в новенькой высотке сразу с отделкой. Уже переехали. Очень удобный хороший район. Нам все нравится. Для детей сделаны прекрасные площадки, есть несколько спортивных центров. Рядом парки, лес, можно выйти пройтись по набережной», — говорит Ульяна.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.