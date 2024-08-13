Молодая семья из Клина переедет в новостройку по жилищной программе

Семья Дордя из городского округа Клин купила квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Переезд запланирован после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Петра и Светланы трое детей — сын Дмитрий 17 лет и дочки Евангелина 4 года и Мирослава 3 года. Всей семьей они любят проводить время на природе.

«Летом в сезон ездим на море, зимой катаемся на горках у нас в районе, ходим в батутные центры. Дима футболист, держать форму ему помогает уличная гимнастика. Девочки очень подвижные. Евангелина записана на танцы, Мирослава пока танцует дома», — рассказывает мама.

Молодая семья ютилась в тесной «малогабаритке». Узнав на портале госуслуг о возможности получить субсидию для улучшения жилищных условий, супруги решили подать документы.

«Удалось приобрести просторную «двушку» в новом доме. Теперь места хватит всем: у нас еще две кошки и две черепахи. Очень хороший район. Рядом красивый парк, в шаговой доступности школа, детский сад, магазины. Скоро доделаем ремонт и будем переезжать», — говорит Светлана.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.