сегодня в 11:48

Молодая семья из Химок приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Шахурдиновых из городского округа Химки приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Даниила и Ольги подрастает три дочери — Софья 8 лет, Юлианна 4 года и Елизавета 2 года. Свободное время семья любит проводить на природе.

«Любим все вместе выезжать на пикники. Ходим гулять, девочки катаются на самокатах, играют. У старшей уже интересы серьезнее. Она увлекается рисованием и учит английский», — говорит она.

Раньше Шахурдиновы ютились в «малогабаритке». Узнав из интернета о программе поддержки молодых семей, супруги решили принять участие.

«Мы смогли взять трехкомнатную квартиру. Выбрали на вторичном рынке, чтобы иметь возможность сразу переехать. Теперь у детей есть свои комнаты», — говорит Ольга.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.