Молодая семья из Химок переедет в новостройку благодаря жилищной программе

Семья Костиных из городского округа Химки купила двухкомнатную квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Олега и Карины подрастает годовалая Вика. Папа работает на таможне, мама практически все свободное время посвящает малышке.

«Ходим гулять, много времени проводим на воздухе. Дома играем, занимаемся, в процессе сами придумываем разные „развивашки“. Хотим записаться на плавание», — рассказывает мама.

Костины жили в «малогабаритке» с родственниками. По словам Карины, о возможности получить субсидию, она узнала из ленты соцсетей. Они с мужем отнеслись к информации скептически, но решили попробовать.

«Муж просто смеялся, что я верю в сказки. Однако согласился сходить в МФЦ уточнить информацию. Так получилось, что в очереди перед нами стояла женщина, которая участвовала в жилищной программе Подмосковья. Она подтвердила, что приобрела таким образом квартиру. Так что, когда мы подавали документы как молодая семья, мы не сомневались, что это возможно. В результате купили „двушку“ в новостройке. К новоселью готовимся в следующем году», — говорит Карина.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн ( https://uslugi.mosreg.ru/services/22760 ).

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.