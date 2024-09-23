Молодая семья из Химок переедет в новостройку благодаря жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Семья Степановых из городского округа Химки купила двухкомнатную квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Для Владимира и Анны новоселье придется очень кстати — в семье родился третий сын.
«Все трое у нас мальчики — Миша 8 лет, Давид 6 лет и маленький Марк. Со старшими я хожу в спортзал и в бассейн, научил их плавать. Подрастет младший будем брать и его. А пока ходим с ним гулять в парк, мы любим проводить время всей семьей на природе», — говорит Владимир.
Степановы жили у родителей Владимира. Узнав в городской администрации о региональной программе улучшения жилищных условий, супруги решили принять участие. По словам Анны, субсидия стала для них хорошей поддержкой.
«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Будем получать ключи весной в следующем году. Очень ждем момент сдачи. Это особенно радостное событие для нас!» — добавляет Владимир.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно по ссылке.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.