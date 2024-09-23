Молодая семья из Химок переедет в новостройку благодаря жилищной программе

Семья Степановых из городского округа Химки купила двухкомнатную квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Для Владимира и Анны новоселье придется очень кстати — в семье родился третий сын.

«Все трое у нас мальчики — Миша 8 лет, Давид 6 лет и маленький Марк. Со старшими я хожу в спортзал и в бассейн, научил их плавать. Подрастет младший будем брать и его. А пока ходим с ним гулять в парк, мы любим проводить время всей семьей на природе», — говорит Владимир.

Степановы жили у родителей Владимира. Узнав в городской администрации о региональной программе улучшения жилищных условий, супруги решили принять участие. По словам Анны, субсидия стала для них хорошей поддержкой.

«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Будем получать ключи весной в следующем году. Очень ждем момент сдачи. Это особенно радостное событие для нас!» — добавляет Владимир.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.