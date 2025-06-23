Молодая семья из Химок купила квартиру благодаря жилищной программе

В планах молодой семьи Мартыновых из Подмосковья переезд в новостройку. Купить недвижимость помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Алексей и Лариса Мартыновы из Химок воспитывают двухлетнюю дочь Варвару. Семья любит много времени проводить на свежем воздухе, гуляя в парке.

«Я работаю шеф-поваром в ресторане, поэтому и дома мы часто готовим, еще я играю на гитаре и варгане. Варвара у нас очень активный ребенок, она любит общаться. Несмотря на то, что ей всего 2 года, она разговаривает по телефону с бабушками и дедушками, рассказывает, как у нее дела», — отметил глава семьи.

О жилищной программе Алексей узнал от мамы, в администрации округа уточнил условия участия и начал сбор необходимых документов. Сейчас семья уже приобрела квартиру в строящемся доме.

«У нас будет «двушка» с отделкой в Мытищах. Дом планируется к сдаче в ноябре, с нетерпением ждем ключи. При выборе квартиры нам была важна цена и транспортная доступность. Также хотелось, чтобы рядом был садик для ребенка. Из разных вариантов подобрали наиболее оптимальный для нас», — рассказал Алексей.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.